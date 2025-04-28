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        Sivas'ta Atatürk Anıtı çevresinde düzenleme çalışması yapılacak

        Sivas Belediyesi öncülüğünde Tarihi Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın çevresinde kapsamlı bir düzenleme çalışması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 21:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 21:17
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        Sivas'ta Atatürk Anıtı çevresinde düzenleme çalışması yapılacak
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        Sivas Belediyesi öncülüğünde Tarihi Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın çevresinde kapsamlı bir düzenleme çalışması yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anıtlar Kurulu'ndan onay alınan projeye ilişkin açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, zemin kaplamasında kullanılacak sarı traverten taşlarının teminini, aynı zamanda Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı iş insanı Zeki Özdemir'in üstlendiğini ifade etti.

        Anıtın zemininin tamamen yenilenerek daha estetik ve görkemli bir hale getirileceğini belirten Uzun, şunları kaydetti:

        "Anıtın bulunduğu alanın zemininde bozulmalar yaşanmıştı ve bu durum vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu. Anıtlar Kurulu'ndan çalışmamız için onay aldık. İşçiliği belediye olarak üstlendik. Sivas cumhuriyet şehri, dolayısıyla cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimizdeki bu mekan da bizler için çok önemli. Yakın bir tarihte düzenlemesini yapacağız ve 19 Mayıs'a kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

        Özdemir ise asıl mesleğinin mermer üreticiliği olduğunu anımsatarak, "Dünyada marka olan sarı travertenimiz Sivas’ın bir simgesi durumunda. Anıt alanını bu doğal taşımızla yeniden kaplamak için firma olarak elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        Alanın tarihsel sürecini anlatan Kent Konseyi Başkanı Necip Günaydın da 1965 yılında inşa edilen anıtın korunarak, zemininde iyileştirme çalışması yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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