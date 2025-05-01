Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin, öğrencilerle bir araya geldi
Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu.
Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu.
Okulda düzenlenen "Tecrübe Transferi" dersi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Gültekin, kamu yönetimi, liderlik ve kariyer planlaması gibi konularda öğrencilere tecrübelerini aktardı.
Gültekin, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu ve akademik personellere katkılarından dolayı teşekkür etti.
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