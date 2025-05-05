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        Akıncılar Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

        Akıncılar Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:29
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        Akıncılar Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
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        Akıncılar Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç başkanlığında yapılan toplantıda, 2024 yılı kesin hesapları, geçen yıl yapılan ve bu yıl yapılacak işler ile sokak hayvanları ıslahı konuları görüşüldü.

        Toplantıda konuşan Sevinç, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Sevinç, "Akıncılar Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ilçenin daha yaşanabilir bir hale gelmesini sağlamak için projelerine devam edecektir." dedi.

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