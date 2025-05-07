Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu.
Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu.
Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne A.Ş., çocukları U.Ş. (22) ve kız kardeşi M.Ş'yi (16) kanlar içerisinde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede bıçaklandıkları anlaşılan U.Ş. ve M.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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