Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu.

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede bıçaklandıkları anlaşılan U.Ş. ve M.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne A.Ş., çocukları U.Ş. (22) ve kız kardeşi M.Ş'yi (16) kanlar içerisinde buldu.

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