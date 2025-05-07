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        Zara'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:09 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:23
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        Zara'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
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        Sivas'ın Zara ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

        Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından belediyenin düğün salonunda gerçekleştirilen şenlik, semazen ve halk oyunları gösterileriyle başladı.

        Bağlama ustası Şentürk İyidoğan, Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut, Halil Söyler ve Türk Halk Müziği Korusunun sahne aldığı konser, Aşık Kaptani ve Aşık Eser'nin atışmasıyla son buldu.

        Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, "Yüzyılların imbiğinden süzülerek gelip her yıl 6 Mayıs'ta ortaya çıkan, en önemli geleneklerimizden biri olan Eğrilce Şenlikleri ne yazık ki Zara'daki toplumsal hayatımızdan çıkıp gitmiş, yavaş yavaş unutulmuştu. Derneğimiz 2021 yılından beri geleneği Zara'nın toplumsal hayatına yeniden kattı. Hem eğrilce hem saya gezmesi geleneği Zara'da yeniden hayat buluyor." ifadelerini kullandı.

        Şenliklere, Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sivas Kültür ve Turizm İl Müdürü Aziz Erdoğan, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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