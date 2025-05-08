Ulaş'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ulaş İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen etkinliklerde, anaokulu ve ilkokulda okuyan yaklaşık 150 öğrenciye trafik güvenliği başta olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen "Bir Kural, Bir Ömür" sloganı kapsamında Kangal Koç Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda trafik eğitim parkuru kuruldu.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Ulaş İlkokulu öğrencileri ile trafik farkındalığı yaratmak için Devlet Bahçeli Caddesi üzerindeki yaya geçidinden geçerek araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda broşür dağıttı.

Trafik ekipleri ayrıca, sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgilendirici faaliyetlerde bulundu.