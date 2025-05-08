Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Ulaş İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen etkinliklerde, anaokulu ve ilkokulda okuyan yaklaşık 150 öğrenciye trafik güvenliği başta olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen "Bir Kural, Bir Ömür" sloganı kapsamında Kangal Koç Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda trafik eğitim parkuru kuruldu.

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Ulaş İlkokulu öğrencileri ile trafik farkındalığı yaratmak için Devlet Bahçeli Caddesi üzerindeki yaya geçidinden geçerek araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda broşür dağıttı.

        Trafik ekipleri ayrıca, sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgilendirici faaliyetlerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom

        Benzer Haberler

        Şarkışla'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Şarkışla'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Boğazları kesilerek öldürülen kardeşler gözyaşlarıyla uğurlandı, şüpheli so...
        Boğazları kesilerek öldürülen kardeşler gözyaşlarıyla uğurlandı, şüpheli so...
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattında yangın çıktı
        Sivas'ta yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattında yangın çıktı
        Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen 2 kardeş son yolculuğuna uğurland...
        Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen 2 kardeş son yolculuğuna uğurland...
        Boğazları kesilerek öldürülen kardeşler gözyaşlarıyla uğurlandı, şüpheli so...
        Boğazları kesilerek öldürülen kardeşler gözyaşlarıyla uğurlandı, şüpheli so...