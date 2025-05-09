Sivas'ta yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattındaki yangın söndü

BOTAŞ bölge müdürleri ile yapılan görüşmelerde gazın kesilmesinin ardından yangının söndüğü aktarılan açıklamada, boru hattında gerekli tadilatlar yapılarak izolasyon işlemlerine başlanıldığı kaydedildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Ağcabel Yaylası yakınlarında dün gece saatlerinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet ettiği anımsatıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın söndü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.