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        Sivas'ta yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattındaki yangın söndü

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın söndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:15
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        Sivas'ta yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattındaki yangın söndü
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın söndü.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Ağcabel Yaylası yakınlarında dün gece saatlerinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet ettiği anımsatıldı.

        Ardından olaya hızlı bir şekilde müdahale edildiği belirtilen açıklamada, Koyulhisar ilçesi Güzelyurt köyü Ağcabel Yaylası yakınlarında 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22.10 sularında doğal gaz boru hattına yıldırım düşmesi sonucu boru hattında 2 metre çapında yangın çıktığı hatırlatıldı.

        BOTAŞ bölge müdürleri ile yapılan görüşmelerde gazın kesilmesinin ardından yangının söndüğü aktarılan açıklamada, boru hattında gerekli tadilatlar yapılarak izolasyon işlemlerine başlanıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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