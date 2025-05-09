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        İki kardeşin cinayet zanlısı 2 gün önce geldiği Sivas'tan otostopla Ankara'ya gitmiş

        İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirilen ve tutuklanan Hüseyin S'nin, cinayetten iki gün önce kente geldiği ve otostopla Ankara'ya gittiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:23
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        İki kardeşin cinayet zanlısı 2 gün önce geldiği Sivas'tan otostopla Ankara'ya gitmiş
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        İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirilen ve tutuklanan Hüseyin S'nin, cinayetten iki gün önce kente geldiği ve otostopla Ankara'ya gittiği ortaya çıktı.

        Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede Umutcan (22) ile milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek'i (16) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından tutuklanan Hüseyin S'nin ifadesine ulaşıldı.

        İfadesinde "iki kardeşi öldürdüğü" yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin S, kentte gezerken rahat nefes almak için maske taktığını öne sürdü.

        Sivas'tan Ankara'ya parası olmadığı için otostop çekerek gittiğini belirten Hüseyin S, psikolojik sorunları ve ileri derece kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğunu iddia etti.

        Hüseyin S, 3 ay önce Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek ile sosyal medya üzerinden görüştüğünü ileri sürerek şu iddialarda bulundu:

        "Uğur Şimşek'ten 2020 yılından kalma 500 bin lira alacağım vardı. Bana eşinin borcunu kendisinin ödeyeceğini söyledi. Pazartesi günü Alanya'dan Sivas'a geldim. Bir gün otogarda, bir gece de sokakta parkta kaldım. Bu sürede hiçbir otelde konaklama yapmadım. Öldürülen kişilerin evlerinin yakınlarına gitmedim. Yaşadıkları apartmana girmedim. İki kardeşi ben öldürmedim. Yaşadıkları evi de bilmiyorum. Melisa'yı hiç görmedim, tanımıyorum. Umutcan'ı ise televizyona çıktığı için tanıyorum."

        - Olaydan önce keşif yaptığı iddiası

        Öte yandan, 3 kişinin, zanlıyı olaydan bir gün önce Şimşek ailesinin yaşadığı evin bulunduğu mahalledeki mezarlık civarında gördüğü, o bölgede keşif yaptığı ayrıca cinayetten sonra elbiselerini bir camide değiştirdiği iddia edildi.

        - Olay

        Sivas'ta 6 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

        Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

        Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının Hüseyin S. olduğunu, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığını tespit etmişti.

        Şüphelinin Ankara'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüpheliyi yakalayarak Sivas'a getirmişti.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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