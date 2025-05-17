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        Sivas'ta özel eğitim öğrencileri, şiir dinletisi programı düzenledi

        Sivas'ta Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri, şiir dinletisi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:25
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        Sivas'ta özel eğitim öğrencileri, şiir dinletisi programı düzenledi
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        Sivas'ta Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri, şiir dinletisi gerçekleştirdi.

        Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği "Burası Düşler Diyarı" isimli şiir dinletisi davetlilerden beğeni topladı.

        Programa Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Başkan Uzun, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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