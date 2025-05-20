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        Aksa Doğalgaz Sivas'ta şehir giriş istasyonu kurdu

        Aksa Doğalgaz, Sivas'ta abonelerin talebini karşılamak için 180 bin metreküp/saatlik kent giriş istasyonunu devreye aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:32
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        Aksa Doğalgaz Sivas'ta şehir giriş istasyonu kurdu
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        Aksa Doğalgaz, Sivas'ta abonelerin talebini karşılamak için 180 bin metreküp/saatlik kent giriş istasyonunu devreye aldı.

        Aksa Sivas Doğalgaz'dan yapılan açıklamaya göre, firma yaşanan talep artışı ile geçen yılın ilk çeyreğinde gaz arzı sağladıkları Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir kent giriş istasyonu kurdu.

        Yapımı tamamlanan istasyon, 180 bin metreküp/saat kapasitesiyle kentin ikinci giriş istasyonu olarak hizmet vermeye başladı. En son teknolojiyle donatılan yeni istasyon, BOTAŞ tarafından yapılan incelemelerden de geçer not aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Sivas Doğalgaz Şirket Müdürü Resul Korkmaz, yeni istasyonu şehre kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Hizmet vermeye başlayan yeni istasyonun şehrin tüm ihtiyacına yanıt verecek şekilde yapılandırıldığını ifade eden Korkmaz, önceliklerinin her zaman kesintisiz ve güvenli doğal gaz dağıtım hizmeti vermek olduğunu kaydetti.

        İl merkezin yanı sıra Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Gemerek, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Şarkışla, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli ve Zara olmak üzere 14 ilçe ile Cemel ve Gürçayır beldelerini doğal gazla buluşturduklarını belirten Korkmaz, 239 bin abonenin doğal gaz konforu ve ekonomisinden yararlandığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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