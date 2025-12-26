Sivas'ta kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hayatını kaybetti
Sivas'ta bir kişi, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.
Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Başpınar Apartmanı'nın 2. katında meydana gelen olayda, Cihan D. (31) ile ağabeyi Gökhan D. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan D, ağabeyini göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan D, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şüpheli Cihan D. ise polis ekiplerince tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı.
