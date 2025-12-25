Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta açılış töreninde konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim Sivas'a her daim bir vefa borcumuz var, hizmet etme aşkıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        25.12.2025 - 16:53
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta açılış töreninde konuştu:
        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim Sivas'a her daim bir vefa borcumuz var, hizmet etme aşkıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Destici, Sivas Belediyesi tarafından Ulaş ilçesindeki Tecer Dağı'na kurulan Tecer Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediyenin şehre hizmet etmeyi sürdüreceğini ve BBP'nin Sivas'a vefa borcu olduğunu söyledi.

        Sivas Belediyesinin halkın her kesimine dokunduğunu ifade eden Destici, "Bütün bu hizmetler yapılırken asla bir mahalle, semt, kesim ayrımcılığı yok ve olamaz. Çünkü biz 'yaradılanı severiz, yaradandan ötürü' anlayışının siyasetteki temsilcileri ve şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarıyız." diye konuştu.

        Belediyenin son yapılan kamuoyu araştırmalarında da Türkiye'nin en başarılı ilk üç belediyesi arasında olduğuna dikkati çeken Destici, "Ne demiş atalarımız, 'At binenin kılıç kuşananın', şu anda bizim belediye başkanımız ata da iyi biniyor, kılıcı da iyi kuşanıyor. Dolayısıyla da böyle bir yiğide destek olmak bizim de sizin de hepimizin de boynunun borcudur." diye konuştu.

        - "100 milyon liralık yatırım ve 10 ayda kendini amorti edecek"

        Destici, açılışı yapılan tesis hakkında da bilgiler vererek, şunları kaydetti:

        "Bu tesis 100 milyonluk yatırım ve 10 ayda kendini amorti edecek. Belediye her yıl 250-300 milyonluk bu malzemeyi dışarıdan alıyordu. Bundan sonra bu para belediyenin kasasında kalacak. Sivaslıya yatırım ve sosyal destek olarak verilecek. Onun için bu yatırım çok önemli. Yani 300 milyona yakın para bundan sonra belediyenin kasasında kalacak. Buna benzer gelir getirici yatırımları inşallah geriye kalan dönemde de bir bir yerine getireceğiz. Sivas şu anda zaten Türkiye'nin yıldızı ama biz o yıldızı parlatmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Sivas'ın, Sivaslının memnuniyeti bizim için en üst düzeydedir. Bizim Sivas'a her daim bir vefa borcumuz var, hizmet etme aşkıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz."

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise tesisin 610 dönüm araziye kurulduğunu söyledi.

        Tesisin şehre hayırlı olmasını dileyen Uzun, "Sivas'a senelik 1,5 milyon tonun üzerinde üretim yapacak taş üretim ve kırma tesisini kazandırıyoruz." dedi.

        Şehre modern ve çevreci bir tesis kazandırdıklarını aktaran Uzun, "Bu tesis Sivas Belediyesine kar sağlayacaktır. İşhan'daki ocakta bu sene 95 milyon lira kar elde etmişiz, bu tesisten gelecek seneki hedefimiz 150 milyon lira kar sağlamak. İki taş ocağından 250-300 milyon lira civarında Sivas Belediyesine kar sağlayan bir tesis kuruyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahid Eskimez ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

