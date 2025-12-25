BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta açılış töreninde konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim Sivas'a her daim bir vefa borcumuz var, hizmet etme aşkıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Destici, Sivas Belediyesi tarafından Ulaş ilçesindeki Tecer Dağı'na kurulan Tecer Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediyenin şehre hizmet etmeyi sürdüreceğini ve BBP'nin Sivas'a vefa borcu olduğunu söyledi.

Sivas Belediyesinin halkın her kesimine dokunduğunu ifade eden Destici, "Bütün bu hizmetler yapılırken asla bir mahalle, semt, kesim ayrımcılığı yok ve olamaz. Çünkü biz 'yaradılanı severiz, yaradandan ötürü' anlayışının siyasetteki temsilcileri ve şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarıyız." diye konuştu.

Belediyenin son yapılan kamuoyu araştırmalarında da Türkiye'nin en başarılı ilk üç belediyesi arasında olduğuna dikkati çeken Destici, "Ne demiş atalarımız, 'At binenin kılıç kuşananın', şu anda bizim belediye başkanımız ata da iyi biniyor, kılıcı da iyi kuşanıyor. Dolayısıyla da böyle bir yiğide destek olmak bizim de sizin de hepimizin de boynunun borcudur." diye konuştu.

- "100 milyon liralık yatırım ve 10 ayda kendini amorti edecek" Destici, açılışı yapılan tesis hakkında da bilgiler vererek, şunları kaydetti: "Bu tesis 100 milyonluk yatırım ve 10 ayda kendini amorti edecek. Belediye her yıl 250-300 milyonluk bu malzemeyi dışarıdan alıyordu. Bundan sonra bu para belediyenin kasasında kalacak. Sivaslıya yatırım ve sosyal destek olarak verilecek. Onun için bu yatırım çok önemli. Yani 300 milyona yakın para bundan sonra belediyenin kasasında kalacak. Buna benzer gelir getirici yatırımları inşallah geriye kalan dönemde de bir bir yerine getireceğiz. Sivas şu anda zaten Türkiye'nin yıldızı ama biz o yıldızı parlatmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Sivas'ın, Sivaslının memnuniyeti bizim için en üst düzeydedir. Bizim Sivas'a her daim bir vefa borcumuz var, hizmet etme aşkıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz." Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise tesisin 610 dönüm araziye kurulduğunu söyledi.