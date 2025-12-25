Ulaş'ta SYDV'nin mütevelli heyeti seçimi yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.
Kaymakam Esad Mücahit Eskimez başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, Yenikarahisar Mahalle muhtarı İsmet Aksoy ve Kapukaya köyü muhtarı Süleyman Metin SYDV'nin mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.
Seçilen muhtarlara başarı dileyen Kaymakam Eskimez, seçimin ardından ilgili kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarlarının talep, öneri ve sorunlarını dinledi.
