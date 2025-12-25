Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Regaip Kandili mesajı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, üç ayların müjdecisi, rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı Regaip Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan bu mübarek aylarda, kulluk bilincinin artığını dile getiren Uzun şunları kaydetti:

"Bu aylar Rabbimize yaklaşma fırsatı sunan çok değerli zamanlardır. Regaip Kandili ise gönüllerimizi arındırmak, dualarımızı samimiyetle semaya yükseltmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli bir fırsattır. Bu anlamlı gecenin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin Regaip Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."