Gemerek'te sahipsiz sokak köpekleri toplanıyor
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sahipsiz sokak köpekleri toplatılarak barınağa götürülüyor.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sahipsiz sokak köpekleri toplatılarak barınağa götürülüyor.
Gemerek Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının oluşturabileceği riskleri ortadan kaldırmak amacıyla, Sivas Valiliği tarafından kurulan Sivas Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği işbirliğinde çalışma başlattı.
İlçede toplanan sahipsiz sokak hayvanları, il merkezinde bulunan Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek rehabilitasyona alınıyor.
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