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        Gemerek'te öğrenci şenliği düzenlendi

        Gemerek Meslek Yüksekokulu tarafından öğrenci şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:28
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        Gemerek'te öğrenci şenliği düzenlendi
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        Gemerek Meslek Yüksekokulu tarafından öğrenci şenliği düzenlendi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda bu yıl ilk kez düzenlenen programda, voleybol, satranç ve masa tenisi gibi sportif etkinliklerin yanı sıra tiyatro gösterisi sunuldu.

        Voleybol turnuvasında "Parlayan Yıldızlar" takımı turnuvanın şampiyonu olurken, masa tenisi ve satranç turnuvalarında bireysel rekabet öne çıktı.

        Masa tenisinde laboratuvar teknikeri öğrencisi Abdullah Mat birinci oldu. Satranç turnuvasında ise yine aynı bölümden Abdülkadir Akın birinci oldu.

        Sahnelenen tiyatro gösterisi ise izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gençlerin güncel sorunlarını ve umutlarını mizahi ve dramatik bir dille ele alan oyun, seyircilerin beğenisini kazandı.

        Gemerek Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Nadire Göksu, organizasyonda emeği geçen öğrencilere, akademik ve idari personele teşekkür etti.

        Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine ve okul aidiyetinin güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirten Göksu, "Her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız bahar şenliklerimizi önümüzdeki yıllarda daha da zengin içeriklerle sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

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