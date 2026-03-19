        Sivas'ta Ramazan Bayramı'nda emniyet ve jandarmadan 780 personel görev yapacak

        Sivas'ta vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla 780 emniyet ve jandarma personeli bayram boyunca görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Vali Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı arifesinde Sivas-Ankara kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti.

        Alınan trafik tedbirlerini yerinde inceleyip güvenlik güçlerinin bayramını tebrik eden Şimşek, yoldan geçen araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Burada açıklamada bulunan Şimşek, bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Şimşek, tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, şunları kaydetti:

        "Tabii bayramın gelmesiyle yollarımızdaki yoğunluk da arttı. Gerek şehirlerarası gerekse şehir içi yollarda bir yoğunluk söz konusu. Bizler de bu yoğunluktan kaynaklanan trafik kazalarını önlemek, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramı geçirmeleri, güvenlik içerisinde sevdiklerine kavuşması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Ramazan Bayramı boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinden oluşan 780 personel görev alacak. Bunlardan 133'ü trafik, 186'sı asayiş, 18'i radar ve 5'i de drone ekibi olarak konumlandırıldı. Bizler de bayram boyunca zaman zaman bu ekiplerimizi ziyaret edeceğiz. Hem onlara kolaylıklar dileyeceğiz hem de vatandaşlarımızın bayramlarını kutlayacağız. Görev yapan, bayram boyunca görev yapacak olan tüm arkadaşlarımıza, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Onların da bayramını kutluyorum."

        Şehirler Arası Otobüs Terminalini de ziyaret eden Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ile terminalde yolculuk yapmak üzere bulunan vatandaşların bayramlarını kutladı.

        Vali Şimşek'e, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın eşlik etti.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

