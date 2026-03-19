Suşehri'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Giriş: 19.03.2026 - 15:44
Balhatun Camisi'nde muhafaza altında bulunan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, cam fanusta muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'i dikkatlice inceledi.
Vatandaşlardan bazıları Sakal-ı Şerif'i cep telefonlarıyla görüntülerken, bazıları da ziyaretin ardından 2 rekat şükür namazı kıldı.
