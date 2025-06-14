Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Öztürk'ten Sivas Ticaret Borsasına veda ziyareti

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, Alanya Kaymakamlığına atanmasının ardından veda ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öztürk'ten Sivas Ticaret Borsasına veda ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, Alanya Kaymakamlığına atanmasının ardından veda ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya'yı ziyaret etti.

        TBB Başkanı Karakaya, ziyarette Öztürk'e Sivas’a kazandırdığı hizmetler ve uyumlu işbirlikleri için teşekkür etti.

        Öztürk ise Sivas'ta geçirdiği görev süresinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, kadim şehir Sivas'ta güzel dostluklar, unutulmaz anılar biriktirdiğini belirtti.

        Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Gece çalışması 7,5 saati aşabilir mi?
        Gece çalışması 7,5 saati aşabilir mi?
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi

        Benzer Haberler

        Sivas TSO haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Sivas TSO haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Sivas'ta kene vakaları ve tedbirler görüşüldü
        Sivas'ta kene vakaları ve tedbirler görüşüldü
        Sivas Valiliği'nden 'kene' açıklaması: Vaka sayımız 39
        Sivas Valiliği'nden 'kene' açıklaması: Vaka sayımız 39
        Sivasspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Sivasspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (2)
        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (2)
        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem