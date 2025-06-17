Suşehri'nde karne festivali düzenlendi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde karne festivali gerçekleştirildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde karne festivali gerçekleştirildi.
Suşehri Belediyesi, ilçedeki öğrencilere karne hediyesi olarak pazar alanında şişme oyun parkı kurdu.
Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, parkı gezerek çocuklarla sohbet etti.
Yıldız, etkinliği düzenleyen Suşehri Belediyesine teşekkür etti.
Kayaoğlu ise bu yıl ikincisi düzenlenen karne festivaline çocukların ve ailelerinin ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Çocuklarımızın mutluluğu bizleri daha da mutlu etmektedir. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz karne festivalimizde çocuklarımız gönüllerince eğleniyorlar." dedi.
Programda çocuklara, dondurma ve çikolata ikram edildi.
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