Sivas'ta kayıp olarak aranan kadın Kızılırmak'ta ölü bulundu

Ekiplerce sudan çıkartılan Şanlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, yaşlı kadının en son Karşıyaka Mahallesi civarında görüldüğünü tespit etti.

Ailesinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve AFAD ekipleri ile ANDA Derneği üyeleri, kent merkezinde Şanlı'yı arama çalışması başlattı.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Alzheimer hastası Gülizar Şanlı, 15 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

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