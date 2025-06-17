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        Sivas'ta kayıp olarak aranan kadın Kızılırmak'ta ölü bulundu

        Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:03
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        Sivas'ta kayıp olarak aranan kadın Kızılırmak'ta ölü bulundu
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        Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

        Esentepe Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Alzheimer hastası Gülizar Şanlı, 15 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

        Ailesinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve AFAD ekipleri ile ANDA Derneği üyeleri, kent merkezinde Şanlı'yı arama çalışması başlattı.

        Yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, yaşlı kadının en son Karşıyaka Mahallesi civarında görüldüğünü tespit etti.

        Bölgede dün gece arama yapan ve sonuç alamayan ekipler, sabah aynı yerde yeniden arama çalışmalarına başladı.

        AFAD ekipleri, Kızılırmak'ta yaptığı aramada, Şanlı'nın cansız bedenine ulaştı.

        Ekiplerce sudan çıkartılan Şanlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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