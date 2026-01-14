Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar yağışı sonrası şükür kurbanı kesildi

        Sivas Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışının ardından şükür kurbanı kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:15 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:15
        Sivas'ta kar yağışı sonrası şükür kurbanı kesildi
        Sivas Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışının ardından şükür kurbanı kesti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası Belediye Başkanı Adem Uzun'un katılımıyla Miraç Kandili öncesi şükür kurbanı kesildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uzun, yağan karın rahmet ve bereket olduğunu anlattı.

        Uzun, kar yağışının yalnızca beyaz bir örtü olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kar, rahmettir, berekettir, toprak için can, su kaynakları için umuttur. Kuraklık endişesinin arttığı, iklim dengesinin bozulduğu bir dönemde yağan her kar tanesi, Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Başkan Uzun'un katılanlara teşekkür ettiği program, şükür kurbanının kesilmesinin ardından yapılan dualarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

