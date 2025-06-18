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        Sivas'ta bacaya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Sivas'ta bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 18:33 Güncelleme: 18.06.2025 - 18:33
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        Sivas'ta bacaya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Sivas'ta bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Yunus Emre Mahallesi 59. Sokak'ta bir apartman dairesinin baca kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

        Adrese giden Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, baca duvarını kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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