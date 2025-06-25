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        Sivas'ta otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 03:21 Güncelleme: 25.06.2025 - 03:21
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        Sivas'ta otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        B.K. yönetimindeki 34 EZD 765 plakalı panelvan ile İ.K. yönetimindeki 58 AEV 866 plakalı otomobil Sivas-Karaçayır yolu Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan M.K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İ.K, A.N.K, H.İ.K, R.K, Ş.K. ve panelvanda bulunan E.K, Y.V. ve T.E.A. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, M.K'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan panelvan sürücüsü B.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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