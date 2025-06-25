Sivas'ta otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, M.K'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada, otomobilde bulunan M.K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İ.K, A.N.K, H.İ.K, R.K, Ş.K. ve panelvanda bulunan E.K, Y.V. ve T.E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

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