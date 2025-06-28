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        Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:21
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        Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz. Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Bu arada Sivasspor'un olağan genel kuruluna katılan Osman Zeki Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, kırmızı-beyazlı ekibe yeniden Süper Lig'e çıkarmak için çaba göstereceğini söyledi.

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        Galeri

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