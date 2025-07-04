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        Sivas'ta terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Sivas'ta, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:24 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:24
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        Sivas'ta terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Sivas'ta, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda terör örgütü El Kaide üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        DEAŞ'a yönelik de 3 adreste 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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