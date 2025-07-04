Sivas'ta terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

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