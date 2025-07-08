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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:21 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:21
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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma ve aktivasyon çalışmaları yaptı.

        Ardından 5'e 2 pas organizasyonları yapan futbolcular, ayak tenisiyle günün ilk antrenmanını tamamladı.

        İzinden dönen Rey Manaj ve Alex Pritchard da Sivas'a gelerek kamp çalışmalarına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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