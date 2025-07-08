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        Endonezyalı Anggraeni, Müslüman olarak Aslıhan adını aldı

        Endonezya vatandaşı Niluh Putu Astri Anggraeni, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:37
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        Endonezyalı Anggraeni, Müslüman olarak Aslıhan adını aldı
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        Endonezya vatandaşı Niluh Putu Astri Anggraeni, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas’ta evlilik yapmayı planladığı nişanlısının teklifi ve kendi hür iradesiyle Müslüman olmaya karar veren 30 yaşındaki Anggraeni, İl Müftülüğüne müracaat etti.

        Anggraeni için Müftülükte ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı Behçet Koçak tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Anggraeni’ye bilgi verildi.

        Şahitler huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Anggraeni, Aslıhan adını aldı.

        Merasimde konuşan Koçak, "Allah'ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Niluh Putu Astri Anggraeni'yi ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ediyorum. İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslüman olan ve Aslıhan adını alan Anggraeni hanım şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

        Anggraeni’ye, "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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