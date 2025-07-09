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        Gemerek'te anne adaylarına eğitim verilecek

        Gemerek Devlet Hastanesi'nde anne adaylarına eğitim vermek amacıyla "Gebe Eğitimi Sınıfı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:21 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:23
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        Gemerek'te anne adaylarına eğitim verilecek
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        Gemerek Devlet Hastanesi'nde anne adaylarına eğitim vermek amacıyla "Gebe Eğitimi Sınıfı" oluşturuldu.

        Sınıfta gebelik ve doğumun fizyolojik bir süreç olduğu, bu süreçte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, doğum sürecinde eş ve yakın desteğinin önemi, doğum evreleri, ilaçsız doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, gebelikte ve doğum sonrasında yaşanabilecek olası sorunların erken tanısı, gebelikte tehlike işaretleri ve acil durumlarda izlenecek yollar gibi konularda eğitimler veriliyor.

        Gebe Eğitimi Sınıfı'nda ayrıca normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından faydaları, lohusalık dönemi, doğum sonrası kullanılabilecek üreme sağlığı yöntemleri ve yeni doğan bakımı hakkında da bilgilendirmeler yapılıyor.

        Gemerek Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Tolunay Üstün, hastaneyi daha iyi noktalara taşımak için yoğun bir çaba içinde olduklarını, yakın zamanda ameliyathanenin de aktif hale getirileceğini belirtti.

        Gebe Eğitim Sınıfı'nın teşrifatı ise Gemerek AK Parti İlçe Başkanı Aslı Öztoprak tarafından hayır olarak gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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