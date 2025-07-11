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        Sivas Numune Hastanesi 3. basamak sağlık kuruluşu olarak tescillendi

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Numune Hastanesinin A2 rolünde 3. basamak sağlık hizmeti sunan bir hastane olarak tescillendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:33
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        Sivas Numune Hastanesi 3. basamak sağlık kuruluşu olarak tescillendi
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        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Numune Hastanesinin A2 rolünde 3. basamak sağlık hizmeti sunan bir hastane olarak tescillendiğini açıkladı.

        Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir yakından takip ettikleri bu önemli talebin karşılık bulmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sivas Numune Hastanemiz, artık A2 rolünde 3. basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet verecek. Bu gelişmeyle birlikte hastanemizde yapılabilen tıbbi işlemlerin yelpazesi genişleyecek, tıbbi cihaz sayısı ve teknolojik donanım artacak, doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli kadrosu da genişletilecektir. Sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve imkanları güçlenecek, en önemlisi ise vatandaşlarımızın il dışına sevk oranı büyük ölçüde azalacaktır." ifadelerini kullandı.

        Aksu, Numune Hastanesinin bu gelişmeyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi olma yolunda da önemli adım attığını vurguladı.

        Bu süreçte katkı ve desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy'a teşekkür eden Aksu, şehre değer katacak bu önemli sağlık yatırımının kente hayırlı olmasını diledi.

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