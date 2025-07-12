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        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:18
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        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli 2 çocuk babası 59 yaşındaki Halil Ağıl'a bir ay önce kene yapıştı.

        Ağıl, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Ağıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yakınlarına teslim edilen Ağıl'ın cenazesinin Gülpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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