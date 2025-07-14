Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:20 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, atletik koşu ve oyunlarla çalışmayı tamamladı.

        Bu antrenmanla kampın Sivas etabını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya giderek hazırlıklarına burada devam edecek.

        Futbolcular, 2 günlük iznin ardından 17 Temmuz Perşembe günü Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 27 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek ikinci etap kamp programı kapsamında Sivasspor, antrenman programının yanı sıra 3 hazırlık maçı oynayacak.

        Kırmızı-beyazlılar, 30 Temmuz Çarşamba günü yeniden Sivas'ta toplanarak sezon öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Sivasspor ilk etap kampını tamamladı
        Sivasspor ilk etap kampını tamamladı
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü me...
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü me...
        Suşehri'nde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi
        Suşehri'nde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi
        Akıncılar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Akıncılar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivas Arkeoloji Müzesinde sergilenen stelde, Hititlerden 4 kuşağa ait bilgi...
        Sivas Arkeoloji Müzesinde sergilenen stelde, Hititlerden 4 kuşağa ait bilgi...