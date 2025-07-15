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        Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:20 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:20
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        Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ö.B'nin kullandığı 36 SC 067 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu N.G.Ç. idaresindeki CW263TS plakalı cip ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.K. ve A.G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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