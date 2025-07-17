Sivasspor'un Bolu kampı başladı

Ardından core ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümünde ise çift kale taktik maç oynanarak idman tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, yönetiminde gerçekleştirilen kamptaki ilk antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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