        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:14
        Sivas'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        F.Ş.G. (39) idaresindeki 58 ACA 141 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde karşı şeride geçerek A.D. (30) yönetimindeki 58 ADH 536 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Arkadan gelen Y.M. kontrolündeki 58 FV 888 plakalı minibüs de hafif ticari araca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler F.Ş.G. ve A.D. ile hafif ticari araçtaki Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6) ve M.B.D. (2) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ş.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

