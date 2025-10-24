Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler tarafından Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:48 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler tarafından Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

        ÇEDES Projesi kapsamında Ulaş İlkokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu işbirliğinde öğretmen, öğrenci ve velilerinin destekleriyle "ÇEDES Gazze İçin Seferber" konulu kermes yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Uysal, kurum amirleri ve velilerin katıldığı kermesin açılışı, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'nin yaptığı duayla gerçekleştirildi.

        Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimin duyarlılığı ve bu anlamlı etkinliğe gösterdikleri özveri bizleri gururlandırdı. Bu kermes, öğrencilerimizin yardımseverlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir örnektir." dedi

        Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Müdürü Yusuf Efe ise kermese destek verenlere teşekkür ederek, "Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin büyük desteğiyle gerçekleştirilen kermeste el emeği işlemeler ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek geliri Gazze'deki kardeşlerimize yardım olarak göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Zara Belediyesi Sosyal Market'e giysi desteği
        Zara Belediyesi Sosyal Market'e giysi desteği
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan yeni yol yatırımları açıklaması
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan yeni yol yatırımları açıklaması
        Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförü gözaltına alındı
        Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförü gözaltına alındı
        Sivas'ta firari hükümlü gizlendiği asansör makine dairesinde yakalandı
        Sivas'ta firari hükümlü gizlendiği asansör makine dairesinde yakalandı
        Şehit babasına hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındı
        Şehit babasına hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındı
        Sivas ve ilçelerine 18 yeni doktorun ataması yapıldı
        Sivas ve ilçelerine 18 yeni doktorun ataması yapıldı