Sivasspor kupa maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim Salı günü deplasmanda Kepezspor'la karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, duran top organizasyonlarıyla idmanı sonlandırdı.
Sivasspor kafilesi, yarın hava yoluyla Antalya'ya giderek kampa girecek.
