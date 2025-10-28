Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı
Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı.
Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı.
Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda "yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek gazeteyi dağıttı.
Sınıf öğretmeni Türkan Aksoy, gazetecilere, Kızılırmak İlkokulu 3-E sınıfı olarak Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde gazeteci çocuklar etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Cumhuriyet'in önemine vurgu yapmayı amaçladıklarını belirten Aksoy, "Öğrencilerimiz hazırladıkları gazeteleri esnafa ve halkımıza dağıtarak Cumhuriyet'in ilan edileceğini duyurdular." dedi.
