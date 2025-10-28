Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı

        Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı.

        Giriş: 28.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:49
        Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı
        Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı.

        Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı.

        Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda "yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek gazeteyi dağıttı.

        Sınıf öğretmeni Türkan Aksoy, gazetecilere, Kızılırmak İlkokulu 3-E sınıfı olarak Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde gazeteci çocuklar etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Cumhuriyet'in önemine vurgu yapmayı amaçladıklarını belirten Aksoy, "Öğrencilerimiz hazırladıkları gazeteleri esnafa ve halkımıza dağıtarak Cumhuriyet'in ilan edileceğini duyurdular." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

