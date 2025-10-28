Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" gerçekleştirildi

        Yeşilay Sivas Şubesi tarafından "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:07
        Sivas'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" gerçekleştirildi
        Yeşilay Sivas Şubesi tarafından "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" gerçekleştirildi.

        Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu'nda düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve UMKE ekipleri katıldı.

        Etkinlikte öğrencilere, Yeşilay'ın çalışmaları, teknoloji bağımlılığı ve sigaranın zararları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Program sonunda öğrencilere Yeşilay tişörtleri hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

