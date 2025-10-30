Habertürk
Habertürk
        Akıncılar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

        Akıncılar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

        Akıncılar Belediyesi araç filosuna kattığı tır ve otomobilin tanıtımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:36 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:36
        Akıncılar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Akıncılar Belediyesi araç filosuna kattığı tır ve otomobilin tanıtımını yaptı.

        Belediye Başkanı Murat Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Yeni araçların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sevinç, "Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. İhtiyaçlarımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de yeni araç alımlarımız sürecek." dedi.

        Yeni alınan araçların belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

