Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Karacalar'dan köy okullarına ziyaret

Karacalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerde eğitim gören öğrencilerin eğitim seviyelerini en üst seviyeye çıkarmak için özen gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilerle de sohbet eden Karacalar, çocukların taleplerini dinledi.

Ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Karacalar, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, Baharözü Köyü Ortaokulu ve Ersin Yıldız İlkokulunu ziyaret etti.

