        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Karacalar'dan köy okullarına ziyaret

        Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, Baharözü Köyü Ortaokulu ve Ersin Yıldız İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:17
        Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Karacalar'dan köy okullarına ziyaret
        Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, Baharözü Köyü Ortaokulu ve Ersin Yıldız İlkokulunu ziyaret etti.

        Ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Karacalar, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerle de sohbet eden Karacalar, çocukların taleplerini dinledi.

        Karacalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerde eğitim gören öğrencilerin eğitim seviyelerini en üst seviyeye çıkarmak için özen gösterdiklerini söyledi.

