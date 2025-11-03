Sivas'ta 3 damarı tıkalı hasta açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Sivas'ta 3 damarı tıkalı hasta açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuşturuldu.

Sivas Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde, üç koroner damarı tıkalı Mehmet Hayran'a açık kalp ameliyatı yapıldı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Onur Kaplan ve ekibi tarafından ameliyat edilen Hayran sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, hastanın yaklaşık bir ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle kardiyoloji polikliniğine başvurduğunu belirtti.

Yapılan koroner anjiyografi sonucunda damar hastalığı tespit edildiğini ve koroner arter bypass greft ameliyatı planlandığını aktaran Kaplan, "Preoperatif hazırlıkların ardından operasyonu kalp-akciğer pompası eşliğinde klasik açık kalp cerrahisi yöntemiyle gerçekleştirdik. Ameliyat sorunsuz geçti ve hastamızın genel durumu oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Kaplan, hastanın yaklaşık bir hafta hastanede takip edildikten sonra taburcu olacağını ifade ederek, tam iyileşme sürecinin ise 6 ila 12 ay arasında olacağını kaydetti.