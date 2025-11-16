Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Öte yandan Uzun'un ailesi tarafından 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.