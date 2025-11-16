Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Sivas'ta 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 17:32 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:34
        Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Sivas'ta 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

        Sivas-Kayseri kara yolu İmaret köyü yakınlarından geçen tren yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 80 yaşındaki Medet Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Öte yandan Uzun'un ailesi tarafından 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

