Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        GÜNCELLEME - Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan kişiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:40 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan kişiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

        İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün maden ocağında toprak yığınının kayması sonucu meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y'yi (66) arama çalışması sürüyor.

        Jandarmanın tedbir amaçlı girişleri kapattığı bölgede, iş makineleri yardımıyla arama yapılıyor.

        Çalışmalara, AFAD, asayiş ve komando timinden oluşan jandarma personeli, sağlık çalışanları, Divriği ve Kangal belediyelerinden itfaiye ekipleri katılıyor.

        - "Sahada zemin durmuyor"

        Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlı havada şantiye müdürünün kaza mahallinde çalışmaları sürdürürken toprak zeminin kayması sonucu olayın yaşandığını söyledi.

        S.Y'nin iki kaya arasına düştüğünü belirten Akbaş, şunları kaydetti:

        "Yanında 2-3 çalışma arkadaşı var. Çalışma arkadaşları saha sorumlusunu kurtarmaya çalışırken tekrar kayma ve göçük devam ediyor, kurtarmaya çalışan 2 kişi de bu süreçte yaralanıyor. Maalesef şantiye müdürünü çıkaramıyorlar. Akşam bölgeye gelen ekiplerimiz çalışmaları sürdürmek istiyorlar fakat hem havanın karanlık hem de zeminin kaymaya devam etmesinden dolayı çalışmalara akşam ara verildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalar başladı. Şimdi sahadan geliyoruz, sahada zemin durmuyor. Yani dengeye girmiş bir zemin yok, toprak kaymaya devam ediyor. Çok zor ve sarp bir alan. Çalışmalar biraz daha uzun sürecek gibi duruyor."

        - "Hocalarımız zemini analiz edecek"

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden bölgeye gelen 2 profesörün zemin analizi yaptığını dile getiren Akbaş, "Kaygan zemin yüzünden çalışmalar hızlı ilerleyemiyor. Hocalarımız zemini analiz edecekler. Zemin analizinden sonra daha hızlı nasıl ulaşabiliriz onun çalışmasını yapıyorlar. Zemin dengeye girmediği için şu an biraz sıkıntı var." diye konuştu.

        İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü S.Y. göçük altında kalmıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Gece toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle arama ve kurtarma çalışmasına ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"

        Benzer Haberler

        Devam eden heyelan, heyelan altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalar...
        Devam eden heyelan, heyelan altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalar...
        Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürü aranıyor (2)
        Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürü aranıyor (2)
        Sivas'ta 90 bin 200 makaron ele geçirildi
        Sivas'ta 90 bin 200 makaron ele geçirildi
        Kanser hastası kadını 25 yıllık komşusu dolandırdı
        Kanser hastası kadını 25 yıllık komşusu dolandırdı
        Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
        Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması s...
        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması s...