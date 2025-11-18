Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:37 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:37
        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor
        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

        İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün maden ocağında toprak yığınının kayması sonucu meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y'yi (66) arama çalışması sürüyor.

        Jandarmanın tedbir amaçlı girişleri kapattığı bölgede, iş makineleri yardımıyla arama yapılıyor.

        Çalışmalara, AFAD, asayiş ve komando timinden oluşan jandarma personeli, sağlık çalışanları, Divriği ve Kangal belediyelerinden itfaiye ekipleri katılıyor.

        İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü S.Y. göçük altında kalmıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Gece toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle arama ve kurtarma çalışmasına ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

