Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor

Gece toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle arama ve kurtarma çalışmasına ara verilmişti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Çalışmalara, AFAD, asayiş ve komando timinden oluşan jandarma personeli, sağlık çalışanları, Divriği ve Kangal belediyelerinden itfaiye ekipleri katılıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

