Yeşilay Sivas Şubesinden 19 Kasım Dünya KOAH Günü etkinliği

Ziyarette hasta ve yakınlarına 700 Yeşilay amblemli su ile bilgilendirici broşürler dağıtılarak, tütün ürünleri, KOAH ve diğer solunum yolu hastalıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, yönetim kurulu üyeleri, gençlik komisyonları ve gönüllülerin katılımıyla Numune Hastanesi Göğüs Poliklinikleri ve Göğüs Servisi ziyaret edildi.

Yeşilay Sivas Şubesi tarafından 19 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

