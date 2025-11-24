Habertürk
        Mahmut usta 41 yıllık mesleğini bırakıp "unutulmasın" diye kalaycılığa başladı

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta yaşayan 55 yaşındaki Mahmut Özeski, 41 yıldır yaptığı havalandırma ve soba ustalığını bırakarak, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığa başladı.

        Küçükminare Mahallesi'ndeki 40 metrekarelik dükkanında oğluyla çalışan iki çocuk babası Özeski, kentte kalaycılığı yaşatmak için asıl mesleğini bırakarak 4 yıl önce bu işe yöneldi.

        Küçükminare Mahallesi'ndeki 40 metrekarelik dükkanında oğluyla çalışan iki çocuk babası Özeski, kentte kalaycılığı yaşatmak için asıl mesleğini bırakarak 4 yıl önce bu işe yöneldi.

        Dükkanda bakır demlik, tepsi, cezve ve bardak gibi ürünleri parlatan Mahmut Özeski, AA muhabirine, kalaycılığa bir arkadaşının vesilesiyle başladığını söyledi.

        İl dışına giden arkadaşının dükkanını kendisine devrettiğini anlatan Özeski, "4 yıldır da bu işi severek yapıyorum. Kalaycılık gittikçe azalıyor. Sivas'ta da parmak sayısı kadar kalaycı kaldı. Onların da yaşları ilerledi. Bu işi de kimsenin devam ettirmeyeceğini düşünerek işe el attım. Kimseden de hiçbir şey öğrenmedim. Televizyondan, internetten veya sağdan soldan izleyerek işi öğrendim. Daha sonra bu işi oğlum da yapmaya başladı, ona da öğrettim. Bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Memlekette bakırcılık devam ettiği sürece kalaycıya ihtiyaç var." diye konuştu.

        - "Kimse çocuklarını yetiştirmek için bu işlere vermiyor"

        Özeski, dükkanda genelde tamir, kalay ve parlatma işlemleri yaptıklarını dile getirdi.

        Kalaycılık mesleğine artık hevesin olmadığını ve yeni ustaların yetişmediğini belirten Özeski, "Çünkü temiz bir iş değil. Bu nedenle de kimse yanaşmıyor. Çocuğunun eli yüzü temiz kalsın istiyor. Kimse çocuklarını yetiştirmek için bu işlere vermiyor. Bakırcılık, kalaycılık mesleğini yapmalarını istemiyor. Her gün banyo yapıyorsun, çamaşır değiştiriyorsun, bunu yapmadığın bir gün yoktur." dedi.

        Özeski, daha önce havalandırma ve soba işleri yaptıklarını belirterek, artık her eve doğal gaz geldiği için bunlara da talep kalmadığını ifade etti.

        Gücü yettiğince kalaycılığı geleceğe taşımak istediğini anlatan Özeski, mesleği unutturmayacağını sözlerine ekledi.

