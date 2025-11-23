Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta öğretmen ve öğrenci velilerinden Öğretmenler Günü'ne özel konser

        Sivas'ta bir anaokulu öğretmenleri ve velileri tarafından kurulan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:06 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta öğretmen ve öğrenci velilerinden Öğretmenler Günü'ne özel konser
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta bir anaokulu öğretmenleri ve velileri tarafından kurulan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser programı düzenlendi.

        Cumhuriyet Üniversitesi 100 Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okulun kurucu müdiresi Fikriye Özler, etkinlikte yaptığı konuşmada, koronun oluşmasında emeği geçen veli ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Özler, "Öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu güzel koronun oluşmasında emeği geçen kıymetli öğretmenlerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından öğretmen ve velilerden oluşan koro, solo ve koro halinde söyledikleri türküler ile davetlilere müzik ziyafeti sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Bakan Bak: Spor yatırımları noktasında çok iyi noktadayız
        Bakan Bak: Spor yatırımları noktasında çok iyi noktadayız
        Bakan Bak: "Türkiye, spor devrimi yaşıyor" "Spor aynı zamanda toplumu kayna...
        Bakan Bak: "Türkiye, spor devrimi yaşıyor" "Spor aynı zamanda toplumu kayna...
        Göz teması olmasa da gönül bağı kurup öğretiyorlar Görme engelli öğretmenle...
        Göz teması olmasa da gönül bağı kurup öğretiyorlar Görme engelli öğretmenle...
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmal...
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmal...
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
        Sivas'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti