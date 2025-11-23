Sivas'ta öğretmen ve öğrenci velilerinden Öğretmenler Günü'ne özel konser

Sivas'ta bir anaokulu öğretmenleri ve velileri tarafından kurulan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser programı düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi 100 Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okulun kurucu müdiresi Fikriye Özler, etkinlikte yaptığı konuşmada, koronun oluşmasında emeği geçen veli ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Özler, "Öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu güzel koronun oluşmasında emeği geçen kıymetli öğretmenlerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmen ve velilerden oluşan koro, solo ve koro halinde söyledikleri türküler ile davetlilere müzik ziyafeti sundu.