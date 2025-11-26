Habertürk
        Sivas'ta öğrenci velileri kan bağışı kampanyasına destek verdi

        Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokulda düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız Kan Bağışı Kampanyası"na veliler ilgi gösterdi.

        26.11.2025 - 13:07
        Sivas'ta öğrenci velileri kan bağışı kampanyasına destek verdi
        Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokulda düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız Kan Bağışı Kampanyası"na veliler ilgi gösterdi.

        Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından Zara Gazi İlkokulu Kütüphanesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan veliler, bağışta bulunmak için saatlerce sıra bekledi.

        Yaklaşık 8 saat süren kampanyada, emniyet ve jandarma personeli ile okul müdürleri ve öğretmenlerin de yer aldığı 98 kişi kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk, AA muhabirine, öğrencilerin teşviki ile velilerin kan bağışında bulunduklarını söyledi.

        Bağışın hayati önem taşıdığına dikkati çekmek için bir gün süreyle okulda kampanya düzenlediklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızın madalya kazanma mücadeleleri ve velilerin kan bağışı konusundaki duyarlılıkları bizleri son derece sevindirdi. Kan bağışı kampanyasında zaman zaman yoğunluk oluştu. 8 saatlik süreçte 98 vatandaşımız Kızılaya kan bağışı gerçekleştirdi. Çok sayıda bağışçımız da yoğunluk nedeniyle kan bağışında bulunamadı. Kan bağışına olan ilgiden dolayı okul idaremize, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

        Programın sonunda öğrencilere kahramanlık madalyaları verildi.

