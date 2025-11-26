Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, bir an önce alt sıralardan kurtulup play-off potasının içine girmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:05
        Sivasspor, bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyor
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, bir an önce alt sıralardan kurtulup play-off potasının içine girmek istediklerini söyledi.

        Altıparmak, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin iyi takımlarından Boluspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

        Boluspor'un play-off potasına yaklaşan bir takım olduğunu dile getiren Altıparmak, "Biz de bir an önce alttan kurtulup play-off potasının içine girmek istiyoruz. Bunun için de çok zor bir maç oynayacağız. Kimle nerede oynarsak oynayalım tek amacımız galip gelmek. Tek amacımız bir an önce 3 puan alıp aşağıdan yukarlara doğru çıkmak." dedi.

        Altıparmak, iç sahada oynayacakları maçta taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

        - "Luan Campos tercümanına bile bir şey söylemeden gitmiş"

        İzinsiz bir şekilde kulüp tesislerini terk eden kanat oyuncusu Luan Campos hakkındaki soru üzerine Altıparmak, şunları kaydetti:

        "Esenler Erok maçı oynandıktan sonra stadyumda oyuncularımızla bir konuşma yaptık, sonrasında hep birlikte ayrıldık. Zaten 1 günlük izin vardı, izinden sonra toplanacaktık. Luan Campos buraya dönüyor, döndükten sonra da eşyalarını toplayıp gidiyor. Kimseye haber vermedi. Ne bize, ne yönetime, devamlı beraber olduğu tercümanına bile bir şey söylemeden eşyalarını toplayıp gitmiş. Bir vasıtayla bize fesih yazısı yollamış, herkesin bildiği bu kadar. Şu ortamda yapılmaması gereken bir şey çünkü kulüp ona çok sahip çıktı. Daha önce farklı şeyler yapmış, ona rağmen kulüp onu affetmiş. Yapmaması gerekirdi ama çokta önemli değil. Bununla alakalı bir bilgi aldığımızda herkese söyleriz."

        - "5 çok önemli final maçımız var"

        Altıparmak, transferle ilgili bir soru üzerine de kırmızı-beyazlı ekibin iyi bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

        Sivasspor'un mevkisel olarak eksikliklerinin bulunduğunu dile getiren Altıparmak, bunlarla alakalı çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

        Ligin ilk yarısında kalan maçların önemine değinen Altıparmak, "Şu an tek amacımız ligin ilk yarısında kalan 5 maçımıza kilitlenmek. Bu maçlar bittikten sonra devre arası olacak. 5 çok önemli final maçımız var. Şu andaki kadromuzla da bu maçları oynayacağız. Transferi düşünüyoruz, planlıyoruz ama şu anda konuşacağımız konular değil. 5 final haftasından sonra muhakkak transfer yapılacak." diye konuştu.

        Sivasspor'un gol yollarında etkisiz olmasının sorulması üzerine ise Altıparmak, gol atılmadığı zaman taraftar tepkisinin olmasını normal olarak karşıladığını söyledi.

        Altıparmak, çok çalışarak, pozisyonlar bularak, goller atarak daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Altıparmak, "Benjamin Kimpioka'nın arka adalesinde kopma olmuş, 2 ya da 3 hafta bizimle olamayacak. Sorun değil, 11 kişi sahada olduğumuz müddetçe bir problem olmayacak. Bütün oyuncularıma güveniyorum, çok çalışıyoruz. Kalan 5 haftayı bu oyuncularla bitireceğiz, onun için çok değerliler. Sakat olan oyuncularımıza üzülüyoruz ama kalan oyuncularımızla çıkacağımız 5 maçı kazanıp bir an önce üst tarafları yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

